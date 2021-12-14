Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,101.51
ALTIN
820.60
DOLAR
14.12
STERLİN
18.68
EURO
15.95
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
Haliç Üniversitesi Akademik Personel Alıyor
Haliç Üniversitesi Akademik Personel...
7 Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
7 Öğretim ve Araştırma...

Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 09:57
0 Okunma
Esenyurt'ta yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangından son anda kurtarılan anne ve bir çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, "Elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş" dedi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.


 

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI 

İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9) ve Selva Hammud'un(1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.


 

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında anne Fatma Hammud'un (35),  2 yaşındaki Şakkır Hammud'u da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi.

Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 

"SOBA DEVRİLMİŞ"

Yangının nedeninin devrilen soba olduğunu söyleyen dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, "Gerçek üzücü bir olay. Yangının nedeni az önce açıklandı. Elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş. Altı kişilik bir aileydiler. Çocuk ve anneleri vardı. Ben o sırada evde yoktum. Telefon açtılar geldim. Bildiğim kadarıyla bir tane erkek kardeşi var. Kadın çorap fabrikasında çalışıyor" dedi.

Başka bir komşu olan Mithat Polat, "Çocukların babası cezaevinde. 2 yıldan fazla burada yaşıyorlar. Gece zaten 02.00'de yangın oldu. Millet şaşırdı. Camlar kırılmıyorö ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtYangın4 çocuk Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev, vefatının 18'inci yılında anıldı
Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev, vefatının 18'inci yılında anıldı
Avcılar'da çamurlu yolda kayan İETT otobüsleri birbirine çarptı
Avcılar'da çamurlu yolda kayan İETT otobüsleri birbirine çarptı
İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması
İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans