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Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı

ESENYURT’ta içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, beton bariyere çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Nisan 2022 Salı 10:41
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Esenyurt mevki Avcılar Gişeleri’nde meydana geldi. Otoyoldan çıkarak Beylikdüzü istikametine giren 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, gişelerin beton bariyerine çarptı. İçinde yolcu olamayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir gişe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTEM OtoyoluİETTOtobüsKaza
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