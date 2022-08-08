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Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı

EYÜP Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı

08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:09
Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı

Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanEyüp Sultan TürbesiSaldırı
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