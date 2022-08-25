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Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü 

EYÜPSULTAN'da rögar çöktü. İETT otobüsünün ön lastikleri göçüğe girdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:01
Eyüpsultan'da İETT otobüsü geçtiği sırada rögar çöktü 

Eyüpsultan Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında İETT otobüsü seyir halindeyken yoldaki rögar çöktü. Otobüsün ön lastikleri göçüğe düştü. Otobüs şoförü aracını geriye alıp yolcuları tahliye etti. Yolcular panik içerisinde kaçışırken, polis merkezinden gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Daha sonra çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden çekilirken belediye ekipleri yolu düzeltmek için çalışma başlattı.


"İETT OTOBÜSÜ GEÇERKEN YOL ÇÖKTÜ ZOR KURTARDILAR"

Çevre esnafı Mahmut Coşkun, "Sabah dükkana geldik. Arabayı park ettim. İETT otobüsü yoldan geçerken birden yol çöktü. Otobüsün tekerleği kaldı. Zor kurtardılar. Yolculardan heyecanlı bir şekilde bağırma sesi geldi. Esnaf o saatte yoktu. Polis arkadaşlarımız hemen geldiler. Yardımcı oldular. Belediyemiz yolu tamir ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanRögarçökmeYolAlibeyköyYağmurYağış
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