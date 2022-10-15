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Fahrettin Koca: 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenciyi ve yakınlarını ziyaret etti. Açıklama yapan Fahrettin Koca, "6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-80 arası değişmekte. İlk 4 günün kritik olduğunu, arkadaşlarımızın hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim" dedi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 21:16
Fahrettin Koca: 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Koca "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. 2 veya 3 gün içerisinde tabucu edebiliriz. Erken saatlerde durumu ciddi olan 6 hastamızı 5'i yanık hastası 1 hastamız zehirlenme nedeniyle hızla uçak ambulansla yanık merkezine getirdik. Değerlendirmelerimizi yaptık. 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-80 arası değişmekte. Bir hastamızın nakli yapıldığında kalbi durduğu ve canlandırdığımız bir hastamızdı. Düne göre iyi ama ciddiyetini koruyor. İlk 4 günün kritik olduğunu, arkadaşlarımızın hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim. Ben ve sayın Cumhurbaşkanımız her hastamızı yakinen takip ediyor. Önümüzdeki 3-4 günün yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastamız solunum cihazına bağlı değil. Kendisiyle konuştum ama önümüzdeki günlerde tedaviye cevabıyla görülecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir HastanesiSağlık BakanıFahrettin KocaBartınMadenKazaPatlamaYaralı
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