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Fatih'te bıçaklı saldırgan bacağından vurularak yakalandı

FATİH'te gece saatlerinde iddiaya göre 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki satır ve bıçakla etrafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen saldırganlardan biri bacağından vurularak yakalanırken diğeri ise olay yerinden kaçtı. Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:09
Fatih'te bıçaklı saldırgan bacağından vurularak yakalandı

Olay, Sümbülefendi Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli Yazıcı Sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı. Saldırganları gören çevre sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları ikna etmek için bir süre uğraştı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu ikna edemediği ve etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sonrası diğer saldırgan ise sokaktaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı.  Yaralı saldırgan ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihSümbülefendi MahallesiBıçakSaldırganYaralı
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