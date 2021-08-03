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Fatih'te motosiklet denetimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 11:27
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Fatih'te motosiklet denetimi

İSTANBULFatih'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetiminin yapıldığı uygulamada, kurallara uymayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Millet Caddesi üzerinde, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sürücülerin kask takıp takmadığı denetlenirken ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası evrakları da kontrol edildi. Denetim kapsamında, bir sürücüye plakasız trafiğe çıktığı için 2 bin 270 TL, kask takmadığı için 144 TL olmak üzere toplam 2 bin 414 TL idari para cezası uygulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Motosiklet DenetimiFatihIstanbul
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