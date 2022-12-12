Fatih'te otelde yangın çıktı, yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi

Yangın, Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak'ta bulunan 6 katlı otelde saat 00.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar, üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

ÇOĞUNLUĞU YABANCI UYRUKLU 60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları merdiven yardımıyla tek tek kurtarırken, bazı vatandaşlar da kapıdan çıkarıldı. Ayrıca otelin içinden çıkarılan bir çocuğu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi kucağına alarak itfaiye aracına taşıdı. Aynı mahalle bekçisi daha sonra otel içinden çıkarılan papağanlara ise eliyle su içirdi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.