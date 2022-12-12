Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.005,30
ALTIN
1.071,61
DOLAR
18,65
STERLİN
22,83
EURO
19,63
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...

Fatih'te otelde yangın çıktı, yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi

FATİH'te 6 katlı otelin mutfağında çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan ve çoğunluğu yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi. Otel içinden itfaiye ekiplerinin çıkardığı bir çocuğu mahalle bekçisi kucağına alarak itfaiye aracına taşıdı. Aynı bekçi otelden çıkarılan papağanlara ise eliyle su içirdi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 02:15
Fatih'te otelde yangın çıktı, yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi

Yangın, Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak'ta bulunan 6 katlı otelde saat 00.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar, üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.  

ÇOĞUNLUĞU YABANCI UYRUKLU 60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ  

İtfaiye ekipleri yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları merdiven yardımıyla tek tek kurtarırken, bazı vatandaşlar da kapıdan çıkarıldı. Ayrıca otelin içinden çıkarılan bir çocuğu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi kucağına alarak itfaiye aracına taşıdı. Aynı mahalle bekçisi daha sonra otel içinden çıkarılan papağanlara ise eliyle su içirdi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAksarayOtelYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebze OSB-Darıca Sahil metrosu tünel kazıları 18 ayda bitirildi
Gebze OSB-Darıca Sahil metrosu tünel kazıları 18 ayda bitirildi
Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı
Dünyanın dört yanından öğrenciler İstanbul'daki forumda buluştu
Dünyanın dört yanından öğrenciler İstanbul'daki forumda buluştu
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans