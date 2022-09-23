Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.295,27
ALTIN
984,70
DOLAR
18,35
STERLİN
20,66
EURO
18,07
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alacak
Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş...
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...

Fatih'te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

FATİH'te gece saatlerinde kavşaktan dönmek isteyen yabancı plakalı tur otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje savrularak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı. 

23 Eylül 2022 Cuma 08:36
Fatih'te otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarında saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Onur Düzgün idaresindeki 34 FLN 626 plakalı otomobil, Topkapı istikametinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kavşaktan Aksaray istikametine dönmek isteyen yabancı plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak orta refüje çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Onur Düzgün ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Polis ekipleri, yabancı plakalı tur otobüsünün şoföründen, bir vatandaşın tercümanlık yapmasıyla bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAdnan Menderes BulvarıKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul güne yağmurla başladı
İstanbul güne yağmurla başladı
İran Başkonsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' protestosu
İran Başkonsolosluğu önünde 'Mahsa Amini' protestosu
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans