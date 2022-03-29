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Fatih'te terminal dışı yolcu indirip bindirenlere denetim 

FATİH'te şehirlerarası ve yurt dışı çalışan ve terminal dışı yolcu indirip bindiren otobüs firmalarına denetim yapıldı. Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mart 2022 Salı 10:28
Fatih'te terminal dışı yolcu indirip bindirenlere denetim 

Fatih'te seyahat firmalarının yazıhanelerinin bulunduğu noktalarda terminal ve ara durak dışında yolcu alan ve indiren seyahat firmalarına yönelik denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde terminal dışında yolcu aldığı veya indirdiği tespit edilen firmalara, emniyet ekipleri 196 lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı ekiplerse 962 lira cezai işlem uyguladı. Bugün yapılan denetimde saat 10.00'a kadar 5 seyahat firmasına, biletsiz yolcu taşıma, başka firmaya ait biletli yolcu taşıma, terminal ve ara durak dışı yolcu indirme-bindirme, hat çizelgesi ve güzergaha uymamak gibi kural ihlallerinden işlem yapıldı. Ceza kesilen firmalardan biri toplamda 20 uyarı puanını ihlal ettiği için,2 bin 340 lira ceza kesildi. 

Otobüs şoförü Sedat Alican "Terminal dışı diye bir şey yok. Biz 2010'dan bu yana burada araç kaldırıyoruz. Biz vali ile de görüştük, belediyeye de gittik. Bize sadece saat 09.00'dan sonra arabaları buraya park etmeyin dediler. Biz de park etmiyoruz. Sabah 08.30'da buraya getiriyoruz, yolcularımızı alıp devam ediyoruz. Polis arkadan istediği gibi ceza yazıyor bu adalet değil, hukuk da değil insanlık da değil. Kuzey Irak'tan, İstanbul'a, İstanbul'dan Kuzey Irak'a gidiyor bu araç. Biz burada hizmet veriyoruz.  Biz valilikten talimat aldık, 'Siz 08.30'da buraya gelin size kimse karışmayacak' dendi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihOtobüsYolcuTerminalDenetimPolisTrafik
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