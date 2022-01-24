Fatma Girik hayatını kaybetti

Acı haberi ilk duyuran Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

Girik'in ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Cenaze programı belli oldu

İSTANBUL'da hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

Fatma Girik için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik için başsağlığı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ise, Twitter'daki hesabından, hastanede tedavisi sırasında ziyaret ettiği Fatma Girik ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun da Twitter'daki hesabından, "Sinemanın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi.