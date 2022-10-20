FETÃ–'nÃ¼n kasa evine operasyon: 47 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±Â 

FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yeniden bir yapÄ±lanma iÃ§erisine girdiÄŸini ve bu yapÄ±lanmaya finansal destek saÄŸlayanlar olduÄŸunun belirlenmesi Ã¼zerine polis operasyon dÃ¼zenledi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n kasa evinin BaÅŸakÅŸehir KayaÅŸehir'de olduÄŸu belirlendi. SÃ¶z konusu evin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 52 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul merkezli 4 ilde yapÄ±lan operasyonda 47 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸiler arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n para kuryeliÄŸini yapanlarÄ±n da olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼phelilere ait evlerde yapÄ±lan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altÄ±n, ruhsatsÄ±z tabanca, kurusÄ±kÄ±dan bozma tabanca ve Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.