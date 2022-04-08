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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı

İSTANBUL'da FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanmasında görevli olduğu belirlenen 20 şüpheli gözaltına aldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Nisan 2022 Cuma 10:14
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanması üyelerinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon yaptı. FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 20'si gözaltına alındı, birçok dijital dokümana da el konuldu. Daha önce gözaltına alınan itirafçı FETÖ üyelerinin ifadelerinde, şüphelilerin örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirlendi. Şüphelilerin örgüte maddi destek ve eleman sağladıkları, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personelleri de olduğu bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöTerörörgütOperasyonGözaltı
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