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“Fintech Factory” girişimcilerin başvurularını bekliyor

İNOVATA’da gerçekleşecek olan Finansal Teknolojiler Hızlandırma Programı, finansal teknoloji ve girişimcilik konusunda deneyim sahibi olmak isteyen girişimcilerin başvurularını bekliyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:32
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“Fintech Factory” girişimcilerin başvurularını bekliyor

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, “Fintech Factory” adında yeni bir finansal teknolojiler hızlandırma programını İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde hayata geçirmeye hazırlanıyor. Fintech Factory, finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve yön vermeyi hedefleyen; girişimcilik uzmanları, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından hazırlanan çok yönlü bir hızlandırma programı olmayı hedefliyor. Ataşehir Belediyesi tarafından BC Partnering’in koordinasyonunda İNOVATA’da gerçekleştirilecek program kapsamında, prototip/MVP sonrası finansal teknoloji girişimlerinin ihtiyaç duyacağı destekleri girişim ve girişimcilere göre özelleşmiş şekilde sağlanması amaçlanıyor.

27 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabilir

Programa dahil olan girişimciler değerli iş ortakları sayesinde, lokal ve global şirketler ile iş birliği fırsatına, eğitim, mentorluk, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim, ortak ofis imkanı gibi birçok alanda yüz binlerce dolarlık dijital hizmetlere ücretsiz bir şekilde erişebilecekler.

Finansal teknoloji alanında girişimcileri bekleyen “Fintech Factory” programına kayıt olmak isteyen girişimciler 27 Nisan 2023 tarihine kadar https://fintech-factory.com adresinden başvurularını yapabilirler.

HABER: METE YILMAZ 

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