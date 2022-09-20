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Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı 

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. 

20 Eylül 2022 Salı 11:10
Gaziler Günü dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı 

Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir,  Deniz Teknik Komutanı Doktor Mühendis Albay Murat Elge, Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile birlikte kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı’na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Törenden sonra gazilerle sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu daha sonra gaziler onuruna Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda gazilerin taleplerini dinleyerek notlar alan Başkan Vekili Aksu, “Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canı pahasına mücadele etmiş olan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
19 Eylül Gaziler GünüKartal BelediyesiKartal MeydanıAtatürk Anıtıçelenk
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