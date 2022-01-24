Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,011.16
ALTIN
793.44
DOLAR
13.44
STERLİN
18.28
EURO
15.29
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan...
TED Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi öğretim üyesi...
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta...

Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde park halindeki ve uzun yıllardır kullanılmayan bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangın sonrası otomobilin içinde yanmış erkek cesedi buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yanan otomobil içindeki yanan kişinin cesedi ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ocak 2022 Pazartesi 08:54
0 Okunma
Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Olay Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hedef Sokak üzerinde uzun yıllardır park halindeki kullanılmayan 16 BF 805 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar otomobilden yükselen alevleri görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yaptığı incelemede otomobilin arka koltuğunda yanmış kimliği belli olmayan erkek cesedi bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yanan otomobil içindeki yanan kişinin cesedi ile birlikte Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

ARAÇ DEVAMLI BURADA KALIYOR

Erdoğan Sönmez isimli bir esnaf, "Sokakta kalan bir kardeşimiz var. Acaba o mu diye bakalım dedik polis izin vermedi. Acaba o mu bilmiyorum, sokakta kalan birkaç kişi var. Otomobil kullanılmayan hurda şeklinde duran bir araç. Burada 40 senelik esnafım bu araba devamlı burada kalıyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaOtomobilYangınCeset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kağıthane'de üniversite öğrencisi 3 kattan düşerek öldü 
Kağıthane'de üniversite öğrencisi 3 kattan düşerek öldü 
İstanbul’da kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı
İstanbul’da kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı
Uçaklar havada tur atıyor 
Uçaklar havada tur atıyor 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans