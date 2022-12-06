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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi otomobille geldiği sokakta araçtan indiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

06 Aralık 2022 Salı 03:44
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz ismi öğrenilemeyen kişiye otomobilden indiği esnada silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaparak çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ve ardından çevredekilerin yardıma koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Son Güncelleme: 06.12.2022 08:13
Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaSilahSaldırı
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