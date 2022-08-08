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Gaziosmanpaşa'da sokakta silah sesleri yankılandı

GAZİOSMANPAŞA'da şüpheli 2 kişi motosiklet dükkanını ateşe verirken, sokakta silah sesleri yükseldi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, binada yaşayanlar korku ile kendini sokağa attı. Alev alev yanan dükkan itfaiye tarafından söndürüldü. Çevre sakinlerinin yaşadığı panik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:26
Gaziosmanpaşa'da sokakta silah sesleri yankılandı

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 576. Sokakta bulunan motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi. İş yerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm dükkanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

DÜKKAN ALEV ALEV YANDI

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Eren Güngör, "Motosiklet dükkanı olarak kullanılıyordu. Yani normal motosikletli kuryeler geliyordu. Gece 03.00 sıralarında çatışma sesi geldi. Kimisi diyor ki molotof falan attılar. Kimisi diyor ki 2 kişi saldırmış herhalde. Yakalayamayınca dükkana sıkmışlar. Dükkan alev alev yandı. Aynı zamanda doğalgaz patlaması da gerçekleşti. Zaten görüyorsunuz camlar falan patladı" dedi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Motosiklet tamiri yapılan dükkanın yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de dükkanın alev alev yandığı görülüyor. Alevleri gören vatandaşların panik içinde olduğu, bazı kişilerin de park halindeki otomobillerini kaçırdıkları görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaSilahDükkanYangınItfaiye
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