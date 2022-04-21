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 Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama

GAZİOSMANPAŞA'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi. Valilik patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğunu açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Nisan 2022 Perşembe 09:47
 Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binası yanında patlama

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında TÜGVA bulunan 5 katlı bir binanın yanında saat 06.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı.

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama yapıldı. Olay yerinde zaman ayarlı EYP parçalarının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır.  Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi


PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde,  TÜGVA'nın bulunduğu 5 katlı binanın önüne kimliği belirsiz bir şüphelinin geldiği, bir süre bina önünde bekledikten sonra bahçeye girdiği ve çıktığı anlar görülüyor. Görüntünün devamında ise, bahçede patlama meydana geliyor. Çevrede esnafı İbrahim Sönmez, "Ağır bir patlama ve sarsıntı oldu" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)


DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - 

DHA

Son Güncelleme: 21.04.2022 11:36
Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaTÜGVAPatlama
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