Gebze OSB-Darıca Sahil metrosu tünel kazıları 18 ayda bitirildi

ANKARA, (DHA)

Bakan Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 12 ilde toplam 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının hizmet verdiğini belirterek, 312,2 kilometresinin bakanlıkça işletildiğine işaret etti. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı devam eden 11 proje bulunduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattında inşaatın devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, projelerden birinin de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı olduğuna dikkat çekerek, "14 Haziran 2021'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'mızda 2 TBM ile başlattığımız 6 bin 830 metrelik TBM kazılarını, aralıksız çalışmayla 18 ay gibi rekor sürede bitirdik. Hattımızda 15,4 kilometre uzunluğundaki tünel kazılarını tamamladık. Proje ile Gebze OSB ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir tercih oluşturarak, ulaşım ağını geliştireceğiz. Metro hattı Gebze Gar İstasyonu ile Marmaray'ın Gebze İstasyonu'na ve Adliye İstasyonu ile Sabiha Gökçen Metro Hattı'na entegre olacaktır" dedi.

'EKONOMİK KAZANÇ 2,7 MİLYAR EURO OLACAK'

Ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olmasının yanında ekonomiye de katkı sağlayacağının altını çizen Karaismailoğlu, "Metro hattının tamamlanmasıyla 2022-2047 yılları arasındaki kara yolu bakım ve işletme kazancı 356 milyon euro, trafik kazalarının engellenmesi sonucu elde edilen kazancı 7,5 milyon euro, dışsal fayda (hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği) 9,5 milyon euro, zaman kazancı 2,3 milyar euro olmak üzere metro hattının 25 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 2.7 milyar euro olacak. Hatta kullanılacak trenlerde de yüzde 60 yerlilik şartı getirirken, trenler tam sürücüsüz olarak modern teknolojiye uygun tasarlanacak. Ayrıca sözleşme kapsamında, OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, toplam 92 bin 984 metrekare alan üzerinde 17 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.