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“Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi” açıldı

Üsküdar Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’ni Bilim Üsküdar‘da İstanbulluların hizmetine sundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:11
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“Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi” açıldı

İSTANBUL - Sayın Varank açılıştaki konuşmasında, ‘’Bildiğiniz gibi Üsküdar, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken müstesna bir ilçemiz. Ancak şimdi bu vizyoner bilim merkezi sayesinde bilim ve teknoloji ile de adından söz ettiriyor. Bugünkü açılışımıza ev sahipliği yapan Bilim Üsküdar, planeteryumu, uygulamalı atölyeleri, sergi alanları başta olmak üzere sunduğu hizmetler ile 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. İnsanlarımız burada bilim ile buluşurken, evlatlarımız robotik, otomotiv, uzay gibi teknoloji alanlarını deneyerek keşfediyor. Bakınız ülkemizde TÜBİTAK desteğiyle kurduğumuz bilim Üsküdar gibi merkezlerin sayısı giderek artıyor. Her sene 1 milyonun üzerinde vatandaşımız bizim kurduğumuz bu bilim merkezlerini ziyaret ediyor. Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi de önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. İstanbul’daki gençlerimizin istihdam garantili bir proje ile yazılımcı olarak yetişmeleri için uygulamaya koyduğumuz Yetenek İstanbul programında değerlendirmelerimizi tamamladık. Bu kapsamda İstanbul'a yenilikçi ve uygulama temelli 20 merkez kuruyoruz. Bu merkezlerde hem yazılım eğitimleri vereceğiz, hem de gençlerimizin yazılımcı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Bu program için 125 milyon TL kaynak ayırdık. 10 üniversite ve 10 belediyemizin kuracağı 20 Yetenek İstanbul Yazılım Eğitim ve İstihdam Merkezi İstanbulumuza hayırlı olsun.’’ diye belirtti.

“İş gücü niteliğinin artmasını amaçlıyoruz”

Başkan Hilmi Türkmen ise konuşmasında, ‘’Bu akademi aslında çok boyutlu bir projenin parçalarından biri. Biz buna Gelecek Üsküdar diyoruz. Burada girişimcilik akademisi, paylaşımlı ofis sistemi ve bir dijital üretim fabrikası olan Fablab yer alıyor. Hepsi birbirini tamamlıyor. Burada tam olarak bir gençlik-teknoloji-girişimcilik ekosistemi kurduk ve ilkokuldan lise seviyesine kadar eğitim verebilen bir bilim merkezi olarak Türkiye’de ilk diyebiliriz. Akademide her eğitim seviyesine özel, kapsamlı, uygulama odaklı, araştırmayı teşvik eden, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitimler veriyoruz. Gençlerin iş ve girişim kültürü ile tanışmasını ve müstakbel iş gücü niteliğinin artmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’nin açılışı öğrenciler ve gençlerle birlikte yapıldı.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi
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