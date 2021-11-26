Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,793.36
ALTIN
700.34
DOLAR
12.02
STERLİN
15.99
EURO
13.55
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
Bitlis İl Özel İdaresi'nden satılık 31 adet dükkan
Bitlis İl Özel İdaresi'nden...
Çankaya Belediyesi'nden konut ve arsa satışı
Çankaya Belediyesi'nden konut ve...

Gezi Parkı ve Çarşı davasının ikinci duruşması başladı

Yeniden görülen Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar ile CIA eski danışmanı Henry Barkey'in de bulunduğu 17 sanık ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davaların birleştirilmesinden sonra ikinci duruşma başladı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala duruşmaya katılmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2021 Cuma 12:10
0 Okunma
Gezi Parkı ve Çarşı davasının ikinci duruşması başladı

Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı ile Can Atalay'ın aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Öte yandan duruşmada, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile Almanya, Fransa, Belçika Danimarka, İsveç, İsviçre, Çekya, İtalya konsolosluk yetkilileri ile STK yetkilileri ve Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra da hazır bulundu.  Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, bazı sanıkların reddi hakimin reddedilmesine yapılan itirazın reddedildiğini belirtti. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Öte yandan duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıçarşıDavaMahkemeOsman KavalaCan DündarÇağlayan Adliyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi'de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar
Sultangazi'de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar
Ümraniye’de kadına şiddete ‘hayır’ denildi
Ümraniye’de kadına şiddete ‘hayır’ denildi
Muhteşem Bir Kutlama ile Harika bir Yeni Yıla “Merhaba” diyoruz 
Muhteşem Bir Kutlama ile Harika bir Yeni Yıla “Merhaba” diyoruz 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans