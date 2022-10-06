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Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı.

06 Ekim 2022 Perşembe 09:21
Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi

Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şarkıcıGülşenLevent Polis MerkeziImza
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