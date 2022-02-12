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Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangından sonra yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri yetkililerinden 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2022 Cumartesi 09:46
Güngören'de 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği yangında 4 kişinin hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat:13.30 sıralarında İstanbul Güngören'deki bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturmaya başlanılmıştır. 6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlikeleri olmayacak şekilde rahatsızlandığı, 4 işçinin ise yaşamını yitirdiği yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenSanayi MahallesiImalathaneYangın
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