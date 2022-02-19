Güngören'de  52 yıllık binada çökme tehlikesi

Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan, 50 dairenin bulunduğu 4 bloklu 52 yıllık Bulut Sitesi'nde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Dış cephesinde derin çatlakların, çürük kolon demirlerinin görüldüğü sitede, evlerin içi de rutubetle kaplı. Çöken daire tavanlarına tahta çubuk koyarak ve naylonla kaplayarak çözüm bulduğunu söyleyen site sakinleri yetkililerden binaların yıkılması ve yeniden yapılması için destek bekliyor.

TEK İSTEĞİM HERKESİN EVLERİ BOŞALTMASI VE BİNANIN YIKILMASI

26 yıldır sitede oturan ve 1 yıl önce evden taşınarak kiraya çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Ramazan Taşlı, "Binada yaşamaktan çok korkuyordum. Kendimi de geçtim yaşlı annem, yeğenlerim var. Burada nasıl kalalım? Belediyeden gelip numune aldılar. Pazartesi günü sonuçlar çıkacakmış. Bir an önce boşaltmamızı söylüyorlar. Tek isteğim buranın bugün yıkılması, herkesin evlerini boşaltması" dedi.

MUTFAK TAVANI NAYLONLA KAPLI; DUVARLAR RUTUBET DOLU

Banyo tavanından demirler gözüken, mutfak tavanının naylon ile kapatan ve odasının bir tanesi komple rutubet saran evde 18 yıldır yaşayan Suna Erşahin de, "Bu çökmeler son 5 senedir var. Üstümdeki dairenin bütün demirleri çıktı ve onun suyu bana geliyor. Mutfak tavanını naylonla kapattık, diğer yerlere leğen koyuyoruz. Banyonun tavanı hep düşük. Belediye bu duruma el atsın. Ev tutamıyorum. Ev tutup çıkabilsem çoktan çıkmıştım. Diğer ailelerin hepsi gitti biz 5 kişi kaldık. Hepsini kiraya verdiler. Evde rutubet var. Ben astım hastasıyım, hep öksürüyorum. Gidip oğlumda, kızımda kalıyorum. Ben bu duruma bir çare istiyorum" diye konuştu.

BURADA KALMAKTAN ÇOK KORKUYORUM

20 yılı aşkın süredir sitede oturan Fatma Aydemir ise, "Durum çok kötü. Belediyeden gelip parça aldılar, sonucu pazartesi çıkacak. Burada kalmaktan çok korkuyorum, balkonuma zor çıkıyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bakkala göndermekten korkuyorum. Tinerciler aşağı bodruma inip yangın da çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

EV BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Site sakinlerinden Kadriye Toprak, karşıdaki binanın yıkıldığını bunun da kendi evlerini daha çok salladığına dikkat çekerek, "Bizim evimiz beşik gibi sallanıyor. Burada kalmaktan çok korkuyoruz, artık bir şeyler yapılsın. Biz ev sahibiyiz, neredeyse herkes gitti bir biz kaldık. Parası olan gidebiliyor ama biz çıkamıyoruz. 52 senelik bina gelip bir şeyler yapsınlar, ölmemiz mi lazım? Benim evimde de küçük çatlaklar var ama evin temeli gittikten sonra sağlam olsa ne olacak? Kolonların hepsi gitmiş, kırılmış, kum gibi eriyor. Canımız Allah'a emanet" dedi.

BELEDİYE İNCELEME YAPTI

Site sakinlerinin çağrısına kulak veren belediye ekiplerinin karot örneği alarak gerekli incelemeyi başlattıkları bildirildi. Güngören Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kentsel dönüşüm seferberliği ile vatandaşlara, kira yardımı, finansman desteği, yan yana anlaşan iki komşuya +1 kat fazla imar hakkı, dönüşüm için anlaşan sitelere yüzde 25 daha fazla imar hakkı tanınıyor. Bu binalardaki hak sahipleri de çıkan sonucun ardından yapılacak işleme göre bu haklardan faydalanabilecekler" denildi.