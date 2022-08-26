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Güngören'de kimseye aldırmadan soygun yaptılar

GÜNGÖREN'de mağazaya giren hırsızlar, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle tepki verdi. Aynı sokakta geçtiğimiz ay yaşanan hırsızlık olayında, şüpheliler tepki gösterenlere kilit fırlatmıştı. 

26 Ağustos 2022 Cuma 13:44
Güngören'de kimseye aldırmadan soygun yaptılar

Merkez Mahallesi'nde  sabah 06.30 sıralarında, Hüseyin İba'ya ait tekstil ürünleri mağazasına minibüsle gelen şüpheliler, kapıyı kırarak içerdeki tekstil ürünlerini çaldı. Mağazadaki tekstil ürünlerini geldikleri minibüse yükleyen şüpheliler, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle karşılık verdi. Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlardan birinin, tepki gösteren insanlara el kol hareketi yapması dikkat çekti. Çevredekiler hırsızları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

"ADAMLAR UMURSAMIYOR EL SALLAYIP GİDİYOR"

Mağaza sahibi Hüseyin İba, hırsızların yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldığını belirterek "Yan komşularımızda da aynı şekilde hırsızlık oldu. Güpegündüz gelip, kapıyı kırıyor, içeri giriyor arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alıyorsa o kadar götürüyor. Bunu yapanlar 4 kişilik bir ekip. Beyaz bir arabaları var, çok rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Bağırsan da, ne yaparsan yap umursamıyorlar. El sallayıp gidiyorlar. Bu hırsızlıkların olmaması lazım" dedi. 

"HIRSIZLAR MUHTEMELEN AYNI KİŞİLER

Esnaf Yılmaz Yalçıntaş ise, Güngören'deki tekstil bölgesinde daha iyi güvenlik alınmasını istediklerini belirterek "Sonuçta burası bir pazar. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Hırsızlar da muhtemelen aynı kişiler" diye konuştu. 

Aynı sokakta 13 Temmuz günü benzer bir hırsızlık olayı daha yaşanmıştı. Şüpheliler kendilerini uyaran kişilere kilit fırlatmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulGüngörenHırsızHırsızlık
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