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Güngören'deki yangında pencereden atlayan çocuk konuştu

GÜNGÖREN'de, 5 kişinin öldüğü tekstil atölyesindeki yangın sırasında cuma namazı için gittiği caminin penceresinden atlayarak, kaçtığı kameraya yansıyan 13 yaşındaki Yusuf Efe Savaşer, yaşadıklarını anlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:14
Güngören'deki yangında pencereden atlayan çocuk konuştu

Sanayi Mahallesi'nde tekstil atölyesinde geçen cuma, yabancı uyruklu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının başlamasıyla birlikte çevredekilerin can havliyle kaçıştıkları görülüyor. Yangının çıktığı binanın hemen karşısındaki camide cuma namazı için bulunan 13 yaşındaki Yusuf Efe Savaşer'in pencereden atlayarak, kaçtığı da yer alıyor. 

"HERKES BAĞIRIYORDU BİZDE CAMDAN ATLADIK"

Başından geçenleri anlatan Yusuf Efe Savaşer, "Yangın başladığı gibi herkes kaçmaya başladı. Etraf birden karardı, cami de sarsıldı aslında. Biz korkunca kaçmaya başladık. Herkes bağırıyordu, biz de camdan atladık. Ben ve bir kişi daha atladı. Benim ayağım ağrıdı, biraz korktum" dedi.

"FELAKETİ GÖRÜYOR BAYA ETKİLENDİ"

Baba Kamil Savaşer de, "Camide namazdayken yangında camdan atlamış. Allah kalanlara şifa versin, ölenlere de Allah rahmet eylesin. Oğlumun durumu iyi şu anda bir şeyi yok. Gelip bize anlattı. Anlatınca da etkilenip duruyor. Namaz sırasında patlama oluyor, kendini kurtarmak için camdan atlıyor" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenSanayi MahallesiIşyeriYangın
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