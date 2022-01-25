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Hadımköy'de işçiler geceyi fabrikada geçirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ocak 2022 Salı 14:03
Hadımköy'de işçiler geceyi fabrikada geçirdi

İSTANBUL - TEM ve D-100 Karayolu'nu birbirine bağlayan Hadımköy Caddesi'nde yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Dün geceyi iş yelerinde geçiren işçiler yaklaşık 3 saatlik yolu yürüyerek metrobüse ulaşmaya çalıştı. Yolda mahsur kalanlar ise 20 saattir mahsur kaldıklarını belirtiyor. Öte yandan Hadımköy Caddesi'ndeki beyaz esaret havadan da görüntüledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle otomobillerini terk edemeyen sürücüler araçlarının içinde geceyi geçirdi. Yolların kapanmasından dolayı evlerine gidemeyen işçiler geceyi fabrikada geçirmek zorunda kaldı. Günün ilk ışıkları ile yola çıkan işçiler 3 saatlik yolu yürüyerek metrobüse ulaşmaya çalışıyor. 

20 saattir yolda mahsur kaldığını söyleyen İlker Özcan, "20 saattir buradayız. Bugün gidebileceğimize de inanmıyorum. Hadımköy'e gideceğiz aslında kısa mesafe ama şu duruma bir bakın nasıl gidelim. Şu ortama bir bakım yetkililer karar versin. Burada 2 binin üzerinde araç vardır. İnsanların rezilliğini bir bakın" dedi. 

Geceyi fabrikada geçirdiklerini belirten Ali Can Mert, "Hadımköy gişelerden yürüyoruz. 3 saattir yoldayız daha yeni buraya gelebildik. Her yerimiz su içinde. Dün geceyi fabrikada geçirdik. Saat 07.00'dan sonra kar yağışı olacağı söylendi. Biz de fabrikada yatmak yerine evimize gitmek için metrobüse yürüyoruz. 3 saattir yoldayız çok kötü durumdayız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HadımköyIşçilerFabrika
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