Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için 28-31 Mart tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda aralarında 7 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen 54 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen Kamuran S., zimmet suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Aytuğ Ş., cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası kesinleşen Çağrı Y. de bulunuyor.

Operasyonda yakalanan şüphelilerinin bazıları ve kesinleşen hapis cezaları;

Kamuran S.;25 Yıl Gasp

Tufan T.;16 Yıl 7 Ay Gasp

Aytuğ Ş.;13 Yıl 1 Ay Zimmet

Demir A. K.L;9 Yıl 9 Ay Öldürme

Mahsun D.;9 Yıl 2 Ay Gasp

Mustafa K.;8 Yıl 9 Ay Öldürme

İbrahim K.;8 Yıl 4 Ay Öldürme

Hüseyin S.;7 Yıl 11 Ay Resmi Belgede Sahtecilik

Çağrı Y.;7 Yıl 6 Ay Cinsel Saldırı

Ömer P.;7 Yıl 6 Ay Kasten Öldürme

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildikleri öğrenildi.