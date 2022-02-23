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Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

TUZLA’da dün akşam saatlerinde iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. İplik fabrikasında ve bitişiğinde bulunan karton deposunda oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:26
Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Tuzla, Aydınlı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı üzerinde bulunan iplik fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıkmış, yangın fabrikanın bitişiğinde bulunan depolara da sıçramıştı. Çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından gelen itfaiye ekipleri yangına köpüklü su ve merdivenle müdahale etmişti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. İplik fabrikasında ve bitişiğinde bulunan karton deposunda oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaFabrikaIplik FabrikasıYangınItfaiye
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