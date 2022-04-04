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Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Nisan 2022 Pazartesi 13:10
Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu

İSTANBUL - Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.


 

İSTANBUL VALİLİĞ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaşmak için manevra yapan Hong Kong bayraklı, 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli kargo gemisi karaya oturmuştur. Geminin kurtarılması için bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri, balık adam ekipleri ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HaydarpaşaGemi
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