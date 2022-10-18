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Hekimlerden 'Ã¶zel hastaneler yÃ¶netmenliÄŸi' protestosu

Ä°STANBUL Tabip OdasÄ±, 6 Ekim tarihinde ResmÃ® Gazete'de yayÄ±mlanan 'Ã–zel Hastaneler YÃ¶netmeliÄŸi ile Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ±' hakkÄ±ndaki yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek amacÄ±yla Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 14:34
Hekimlerden 'Ã¶zel hastaneler yÃ¶netmenliÄŸi' protestosu

BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nergis ErdoÄŸan okudu. Â ErdoÄŸan, "Bu yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi, muayenehanesi olan dahili branÅŸ hekimlerinin hastalarÄ±nÄ± yatÄ±rmalarÄ±nÄ±, cerrahi branÅŸ hekimlerinin ise ameliyat yapmalarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racak, serbest meslek faaliyetlerini Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kÄ±sÄ±tlayacak. DÃ¼zenleme hastalarÄ±n mahremiyetinin korunmasÄ± ve hekim seÃ§me hakkÄ±nÄ± ihlal edecek niteliktedir" dedi. "Bu dÃ¼zenlemelere gÃ¶re 4 bini Ä°stanbul'da olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'Ã¼ hastanelerle sÃ¶zleÅŸme yapabilecektir" diyen ErdoÄŸan, "Bu durum, mesleÄŸini muayenehanesinde baÄŸÄ±msÄ±z olarak icra eden meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de engellenmesi anlamÄ±na gelmektedir. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±; Anayasa ve ilgili yasalara aykÄ±rÄ± olan, serbest meslek icrasÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayarak hekimliÄŸin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na darbe indiren, hastalarÄ±n da hekim seÃ§me haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan bu dÃ¼zenlemelerden bir an Ã¶nce vazgeÃ§meye ve ilgili yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliklerini iptale Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul Tabip OdasÄ±Prof. Dr. Nergis ErdoÄŸanHastaneÃ¶zel HastaneHekimYÃ¶netmelikProtesto
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