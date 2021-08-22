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Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Heybeliada'da yanan ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Ağustos 2021 Pazar 16:13
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Heybeliada'da soğutma çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (DHA)

Heybeliada'da dün öğlen saatlerinde Eski Değirmenyeri bölgesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra ada halkı tarafından 1,5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Adaya hafta sonu gezmeye gelen vatandaşların da yangına müdahale ettiği su bidonlarının her ihtimale karşı dolu vaziyette yangın bölgesindeki yol kenarlarında bekletildiği görüldü. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın bölgesinde bekleyişlerini sürdürürken ara ara riskli gördükleri bölgelerde soğutma çalışmalarına devam etti. Ada sakinleri de gün içerisinde yangın bölgesine gelerek yangının ormana verdiği zararı inceledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ormanda Soğutma çalışmalarıHeybeliadaYanan OrmandaIstanbulYangınYeni Çağrı
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