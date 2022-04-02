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Hırsızlıktan yakalandı; 1 kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı 

AVCILAR ve Başakşehir İlçesi'nde son dönemde çok sayıda araç hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Sezgin Okuyan, polisin sabaha karşı takibi sonucu yakalandı. Sezgin Okuyan'ın  geçen yılın sonlarında Avcılar'da bir kişinin silahla ölümüne neden olan olayın da faili olduğu ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
Hırsızlıktan yakalandı; 1 kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı 

Avcılar'daki Tahtakale ve Başakşehir'deki Güvercintepe Mahallesi'nde son dönemde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri bu sabaha karşı 06 BDF plakalı rakam grubu alınamayan ön tamponu olmayan aracın Başakşehir ilçesinden çalındığı ve Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde sol ön farı kırık biçimde dolaştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken sözü edilen aracın Atatürk Caddesi üzerinde olduğu görüldü. Ekipler otomobili durdurmak için çaba harcarken, içinden çıkan 4 kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Emniyet bekçilerinin de katıldığı takip sonucunda bu kişilerden Sezgin Okuyan yakalandı. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli  Sezgin Okuyan'ın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, ve 'Suç uydurma' suçlarından arandığı belirlendi. Sezgin Okuyan'ın geçen yılın kasım ayında gece yarısı Yeşilkent Mahallesi'nde hareket halindeki otomobilden rast gele ateş açarak askerden o tarihte kısa süre önce gelen 3 yakını ile otomobilde giden Yusuf Can Terekeme'nin ölümüne ve Yemen A.'nın yaralanmasına neden olan kii olduğu ortaya çıktı.

Poliste 20 kadar suç kaydı bulunan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken soruşturmanın kapsamlı sürdürüldüğü ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarBaşakşehirHırsızKatilSezgin Okuyan
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