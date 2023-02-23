İBB ekipleri talep üzerine binalarda ücretsiz "hızlı tarama" yapıyor

İBB ekipleri, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Aydınlar Sokak'taki Gül Apartmanı'nda yaşayan vatandaşların başvurusu üzerine binaya gelerek "hızlı bina taraması" gerçekleştirdi.

Taramanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, 6 katlı ve 12 daireden oluşan apartmanda "hızlı bina taramasını" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hızlı tarama yöntemiyle bina incelemesinin 3 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Tut, "Biz bu süre içerisinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik ancak bu zamana kadar 29 bin bina, inceleme için bizlere izin verdi. Bugün itibarıyla toplam 76 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz." diye konuştu.

Tut, depremlerden sonra vatandaşlarda hassasiyet oluştuğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Bu başvuruları başvuru sırasına göre değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz. Ancak bu yöntem 10 kat üzeri binalar için uygulanamıyor, bu çalışma kapsamında değerlendirilemiyor, 2000 yılı sonrası yapılar başvuramıyordu. Bu noktada da çok fazlaca başvuru aldık. Bu hafta itibarıyla bu başvuruları da değerlendirmeye alacağız. Başvuru yapılabilir. Ancak bildiğiniz gibi 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar, bizim kırılgan yapı stokumuzu oluşturuyor. Bu yapıları önceliklendirerek bu başvuruları değerlendireceğiz. Kiracılarla ilgili de yoğunlukla talepler gelmekteydi. Sistemimizi buna göre güncelledik. Kiracıların da başvurularını alacağız."

"Kira yardımından hem malikler hem kiracılar yararlanabilecek"

Kentteki 318 binanın hızlı taraması sonucunda deprem yükü taşıma kapasitesi olmayan, durduğu yerde çökme ihtimali bulunan binalar olduğunun tespit edildiğini dile getiren Tut, bu binaların kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve hızlıca tahliyelerini sağlamak için kira yardımını 4 bin 500 lira olarak belirlediklerini, bu binalarda bulunan hem maliklerin hem de kiracıların kira desteğinden faydalanabileceğini bildirdi.

Şu an yapılan hızlı bina tarama yönteminin, 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı ilan edilmeden bir önceki aşama olduğuna işaret eden Tut, bunun sonrasında eğer yapı risk grubunda çıkarsa bu bilgilendirmeyi yaptıklarını aktardı.

Testin doğruluk oranıyla ilgili soruyu cevaplayan Tut, testin İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen bilimsel bir yöntem olduğunu ve dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer uygulamalar yapıldığını kaydetti.

Tut, incelemelerin sonucuna göre, vatandaşların İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden de binanın yenilenmesi için gerekli başvuruları yapılabileceğini belirtti.

"Riskli çıkarsa güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor"

İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürü Rahmi Hızır da İstanbul Teknik Üniversitesi ile çalıştıkları "Hera 2019" yöntemiyle binada hızlı tarama işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Binanın verilerini topladıklarını anlatan Hızır, şöyle devam etti:

"Binada önce sıvayı kaldırdık. Röntgen cihazımızla demir sayısını ve yerlerini belirledik. Sonrasında sıyırma dediğimiz işlemle demire kadarki beton parçasını alıp içindeki demirin niteliğini, korozyonunu ölçtük. Sonra Schmidt çekiciyle betonun sertlik derecesini ölçtük. Ardından binanın genel bir statik rölesini, projesini çiziyor arkadaşlar. Sonrasında bu binadan topladığımız tüm verileri ofisimizde binaya ilişkin zemin değerleriyle analiz ederek deprem güvenliğini belirleyeceğiz. Burada A, B, C, D ve E sınıfı olarak beş sınıf var. D ve E sınıfı yüksek risk içeren binalar. Biz D ve E sınıfı çıkan binalara, 6306 sayılı yasa gereğince kapsamlı analiz yapılmasını öneriyoruz. Bu binaların bu analiz sonucu da riskli çıkarsa güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor."

"Deprem risk raporuna göre biz de aksiyonumuzu alacağız"

Bina sakinlerinden Aykut İrevül, kentte sahil kesiminde yaşayan herkeste bir tedirginlik olduğunu ve herkesin güvenli yerlere çıkmak istediğini dile getirdi.

Bakırköy'de yaşadığını ve binalarının yaklaşık 40 yıllık olduğunu söyleyen İrevül, 3 gün önce İBB'ye başvurduğunu belirterek, "Hızlı bir şekilde döndüler, sağ olsunlar. Burada incelemeler yapıyorlar. Deprem risk raporuna göre biz de aksiyonumuzu alacağız. Herkese de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İrevül, binanın riskli çıkması durumunda daha güvenli yerde ev kiralayacağını, eğer uygun fiyatla ev bulamazsa şehir dışına taşınabileceğini aktardı.