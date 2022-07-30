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İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı 

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törenin ardından İrem naaşı Bebek Camii'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İrem Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:47
İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı 

Şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İrem için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene İrem'in eşi Hansu İrem, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz'ın aralarında bulunduğu siyasetçiler, sanatçılar ve sevenleri katıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.  

Törende İlhan İrem'in şarkılarıyla hazırlanan kısa video gösterimi izletildi. Usta sanatçı için törende konuşmalar da yapıldı. Törende dostları da İlhan İrem'i anlattı.  Konuşmaların ardından İrem'in naaşı İBB zabıta tören taburu tarafından cenaze namazı için Bebek Camii'ne götürüldü.

DEMİRCAN: GİDİŞİYLE DE TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDI 

AKM'de düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "İlhan İrem müziğimize yaptığı olağanüstü katkılarının yanı sıra dünyayı yaşanılır kılan dönüştürücü gücün sevgi olduğunu inatla ve sürekli olarak vurgulayan büyük bir ozandı. Ben İlhan İrem denildiğinde dinleyenlerini huzura ve sükunete davet eden benzersiz sesini, yeni tarzlar, alışılmadık usuller denemekten çekinmeyişini, popüler müziğin dayatmalarına uymak yerine inatla kendi iç sesinin peşinden gidişini hatırlıyorum. Onu biricik ve özel kılan da bunlardı zaten. Nereden bileceksin ayrılığın acısını, sen hiç sensiz kalmadın ki… sözleriyle hafızalara kazınmış, aşıkların sözcüsü olmuştu. İyileştiren bir müzik yapıyordu. Düşmanlığı değil barışı hedefleyen, öfkenin yerine sevgiyi koyan İlhan İrem gidişiyle tüm Türkiye'yi birleştirmeyi başardı. Onu kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz. Onu müziğiyle, kelimeleriyle, ve tabutunun Türk bayrağına sarılmasını isteyecek kadar büyük memleket aşkıyla sonsuza dek hatırlayacağız" diye konuştu.  

İMAMOĞLU: İLHAN İREM İSTANBUL'A EMANETTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ölüm haberi bana bildirildiğinde çok enteresan bir biçimde yanımdaki arkadaşıma İlhan İrem'i kaybettik ve ardından çok seviyordum dedim. Bu çok enteresan bir duygu. İnsanların içinde bazı şeyler birikiyor ve bir an kaybedince hatırlıyorsunuz. Çok seviyordum lafını bana dedirtmesi çok enteresan. Biz yan yana gelmedik, el sıkışmadık. Bu duyguyu vermek, bunu verebilen bir insan olmak çok özel bir insan olmasına yetiyor. Gerçekten insanların aklına kazınan, duyguları yerleştiren, sözleriyle düşündüren çok özel bir sanatçı. Böyle bir insanın bu ülkede yaşamış olması değerliydi. Sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan. Bu an itibariyle İlhan İrem, İstanbul'a emanettir. İstanbul'da her türlü kendisini ve eserlerini yaşatmaya, onu özel konumunda hissettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.  Bebek Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İrem, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İlhan İremAkmTörenCenaze
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