İlk test sürüşünü Bakan Karaismailoğlu yaptı

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı ile ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır" dedi.

İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayan yaklaşık 70 km uzunluğundaki hızlı metro projesi M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşleri başladı. Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa ediliyor. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Hattın 2021 sonunda Kağıthane istasyonuna kadar, Nisan 2022'de ise Gayrettepe istasyonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor. İlk test sürüşü öncesi düzenlenen törende konuşan bakan Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

"HATTIMIZIN YÜZDE 96'SI TAMAMLANDI"

Bakan Karaismailoğlu, "Tren test sürüşü yapılan, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattımız 9 istasyonu olan 37,5 kilometrelik önemli bir metro projesidir. Ray altı betonları ve prekast panel imalat ve montajlarıyla birlikte, ray serim işlerimiz tamamlanmıştır. Tünel ve betonarme ince işçiliklerimiz sürüyor. Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonlarımızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun şekilde devam ediyor. Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla yüzde 96'sı tamamlandı. İstanbul Havalimanı'mızın gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hattımızın Havalimanı bölümünde; İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri için üç ayrı istasyon tasarladık. Bu metro hattımızda, günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerlemesinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120 kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı projemiz bu özelliği ile de, ipi göğüslemektedir. Gayrettepe istasyonundaki 72 metreye yakın derinliğiyle de rekor kıran metro hattımız, demiryolu üst yapı imalatındaki prekast panelle de bir ilki oluşturmaktadır.

Akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattımız, ülkemizin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak, yerli ve millîlik hamlemizin güzel bir örneğini teşkil edecek. Hattımızda hizmet edecek araçlarımızda da tamamen kendi olanaklarımızla ürettiğimiz parça ve ürünlerin kullanım oranı en az %60'ı yerli olacak. Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Saatte 120 kilometre hız ile, Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip araçlar kullanılacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hattımızda ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak. Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen sinyal sistemi sayesinde trenlerimiz, saatte 120 kilometre hızla emniyetli seyahat imkânı sağlayacaklar" dedi.

"ZİNCİRLİKUYU - İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 33 DAKİKA"

Bakan Karaismailoğlu duraklar arasındaki mesafeleri de açıklayarak, "Tüm özellikleri ile Yeni Türkiye'yi yansıtan hattımız; kullanıcı dostu özellikleri öne çıkan, alternatif ulaşım araçlarıyla entegre, teknolojiyi yolcularımızın hız ve güvenliği için kullanan, Türk mühendisliğinin eserleri arasında yerini alacaktır. Ayrıca hattımızın inşaatında; 122 adet yürüyen merdiven ile 45 adet de asansör imalatı yapıldığını da eklemek isterim. Hattımızın işletmeye alınmasıyla birlikte, İstanbul entegre raylı sistem ağı sayesinde; Göktürk-İstanbul Havalimanı arası; seyahat süresi 12 dakikaya, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 24 dakikaya, Zincirlikuyu-İstanbul Havalimanı arası; 33 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası; 35 dakikaya, Arnavutköy-Beşiktaş arası; 36 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası; 41 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası; 48 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz arası; 50 dakikaya inecektir" diye konuştu.