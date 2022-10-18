Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 28
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.884,75
ALTIN
986,69
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
20,94
EURO
18,26
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencilerinden yaralÄ± madenci ailelerine destek ziyaretÂ 

BAÅžAKÅžEHÄ°R Ahmet KabaklÄ± Ä°lkokulu 4. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri, BartÄ±n'da yaralanan ve BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencilerin yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etti. Hasta yakÄ±nlarÄ± Ã¶ÄŸrencilerin ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaralÄ±larÄ±n son durumuyla ilgi de bilgi verdi. Ã‡ocuklarÄ±n getirdiÄŸi Ã§iÃ§ekleri ve resimleri uyandÄ±klarÄ± zaman hastalara ileteceÄŸini sÃ¶yleyen yaralÄ± madenci Ayhan AkgÃ¼l'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l, "Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ'a oksijen verilmeye devam edilecek. 1-2 gÃ¼n iÃ§erisinde yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kÄ±p normal odaya alÄ±nacak" dedi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 14:21
Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencilerinden yaralÄ± madenci ailelerine destek ziyaretÂ 

BartÄ±n'Ä±n Amasra Ä°lÃ§esi'nde meydana gelen maden ocaÄŸÄ± patlamasÄ±nda yaralanan 6 kiÅŸi BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸakÅŸehir Ahmet KabaklÄ± Ä°lkokulu 4. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri, tedavi altÄ±ndaki yaralÄ± madencilerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±, hastanede sÃ¼ren bekleyiÅŸlerinin 4. gÃ¼nÃ¼nde kafalarÄ±nda madenci baretleriyle ziyaret etti. 24 ilkokul Ã¶ÄŸrencisi Ã§izdikleri resimleri ve Ã§iÃ§ekleri, yaralÄ± madenci Taner Åžen'in dayÄ±sÄ± Tayfun Kayhan ve yaralÄ± madenci Ayhan AkgÃ¼l'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l'e teslim etti.Â 

"BÄ°Z DUYUNCA Ã‡OK ÃœZÃœLDÃœK YARALILARI GÃ–RMEK Ä°STEDÄ°K"Â 

8 yaÅŸÄ±ndaki AslÄ±nur UÄŸurlu, "Madencilerin acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmak iÃ§in bÃ¶yle giyindik. Resimlerimizle acÄ±larÄ±nÄ± biraz dindirmek istedik. Ä°lk duyduÄŸumda Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m" dedi. 9 yaÅŸÄ±ndaki Melike TaÅŸlÄ±, "Ben olayÄ± duyunca Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. O yÃ¼zden yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na gelmek istedik" diye konuÅŸtu.

"ACILARINI PAYLAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N BURADAYIZ"Â 

BaÅŸakÅŸehir Ahmet KabaklÄ± Ä°lkokulu 4/L SÄ±nÄ±fÄ± Ã–ÄŸretmeni Ekrem Mustafa Ã‡akÄ±r, "Sosyal Bilgiler ders konumuz olan empati konusunu iÃ§selleÅŸtirmek adÄ±na Ã¶lenlerin akrabamÄ±z olmasÄ± ÅŸart deÄŸil. Kendimizi onlarÄ±n yerine koymak bir nebze acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmak iÃ§in buradayÄ±z. Ã–ÄŸrenciler de haberleri gÃ¶rÃ¼yor ve Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yor" dedi.Â 

"Ã‡OCUKLARDA BARET GÃ–RÃœNCE Ã‡OK DUYGULANDIK"Â 

Taner Åžen'in dayÄ±sÄ± Tayfun Kayhan, "Ben bir madenci olarak Ã§ocuklara Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BÃ¼yÃ¼k bir mutluluk verdi bize. Bizim iÃ§in Ã§ok moral ve motivasyon oldu. Taner Åžen'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda olumlu veya olumsuz bir geliÅŸme yok, durumlarÄ± stabil. Ã‡ocuklarda bareti gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok duygulandÄ±k. Bu kazalarÄ± yaÅŸamamak nasip olsun. UmarÄ±m bu genÃ§ler bÃ¼tÃ¼n kazaya sebebiyet verecek olaylarÄ± Ã§Ã¶zerler, Ä°nÅŸallah daha iyi gelecekleri olur daha iyi meslekleri olur" diye konuÅŸtu.

"Ä°BRAHÄ°M Ã‡ELÄ°KTAÅž 1-2 GÃœNE YOÄžUN BAKIMDAN Ã‡IKACAK"Â 

YaralÄ± madenci Ayhan AkgÃ¼l'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l, "Ã‡ocuklarÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sÃ¼rpriz Ã§ok olumlu, Ã§ok gurur verici. Ben bu Ã§iÃ§ekleri ve resimleri hastalarÄ±mÄ±za ileteceÄŸim. UyanÄ±rlarsa hastalarÄ±mÄ±za ellerimle vereceÄŸim bu resimleri. Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ'a oksijen verilmeye devam edilecek. 1-2 gÃ¼n iÃ§erisinde yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kÄ±p normal odaya alÄ±nacak. Bu bize bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼jde oldu. BÃ¶lgede ÅŸehitlerimizin aileleri var. Ailelere sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ±, onlara psikolojik, maddi, manevi destek verilmesini talep ediyorum" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartÄ±nAmasraMadenPatlamaKazaYaralÄ±BaÅŸakÅŸehir Ã‡am Ve Sakura Åžehir HastanesiÃ¶ÄŸrenciZiyaret
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
AvcÄ±lar Belediyesi'nde grev baÅŸladÄ±
AvcÄ±lar Belediyesi'nde grev baÅŸladÄ±
Deprem gibi... SokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ler
Deprem gibi... SokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ler
PKK'lÄ± terÃ¶rist Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±
PKK'lÄ± terÃ¶rist Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans