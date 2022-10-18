Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencilerinden yaralÄ± madenci ailelerine destek ziyaretÂ 

BartÄ±n'Ä±n Amasra Ä°lÃ§esi'nde meydana gelen maden ocaÄŸÄ± patlamasÄ±nda yaralanan 6 kiÅŸi BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸakÅŸehir Ahmet KabaklÄ± Ä°lkokulu 4. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri, tedavi altÄ±ndaki yaralÄ± madencilerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±, hastanede sÃ¼ren bekleyiÅŸlerinin 4. gÃ¼nÃ¼nde kafalarÄ±nda madenci baretleriyle ziyaret etti. 24 ilkokul Ã¶ÄŸrencisi Ã§izdikleri resimleri ve Ã§iÃ§ekleri, yaralÄ± madenci Taner Åžen'in dayÄ±sÄ± Tayfun Kayhan ve yaralÄ± madenci Ayhan AkgÃ¼l'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l'e teslim etti.Â

"BÄ°Z DUYUNCA Ã‡OK ÃœZÃœLDÃœK YARALILARI GÃ–RMEK Ä°STEDÄ°K"Â

8 yaÅŸÄ±ndaki AslÄ±nur UÄŸurlu, "Madencilerin acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmak iÃ§in bÃ¶yle giyindik. Resimlerimizle acÄ±larÄ±nÄ± biraz dindirmek istedik. Ä°lk duyduÄŸumda Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m" dedi. 9 yaÅŸÄ±ndaki Melike TaÅŸlÄ±, "Ben olayÄ± duyunca Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. O yÃ¼zden yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na gelmek istedik" diye konuÅŸtu.

"ACILARINI PAYLAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N BURADAYIZ"Â

BaÅŸakÅŸehir Ahmet KabaklÄ± Ä°lkokulu 4/L SÄ±nÄ±fÄ± Ã–ÄŸretmeni Ekrem Mustafa Ã‡akÄ±r, "Sosyal Bilgiler ders konumuz olan empati konusunu iÃ§selleÅŸtirmek adÄ±na Ã¶lenlerin akrabamÄ±z olmasÄ± ÅŸart deÄŸil. Kendimizi onlarÄ±n yerine koymak bir nebze acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmak iÃ§in buradayÄ±z. Ã–ÄŸrenciler de haberleri gÃ¶rÃ¼yor ve Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yor" dedi.Â

"Ã‡OCUKLARDA BARET GÃ–RÃœNCE Ã‡OK DUYGULANDIK"Â

Taner Åžen'in dayÄ±sÄ± Tayfun Kayhan, "Ben bir madenci olarak Ã§ocuklara Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BÃ¼yÃ¼k bir mutluluk verdi bize. Bizim iÃ§in Ã§ok moral ve motivasyon oldu. Taner Åžen'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda olumlu veya olumsuz bir geliÅŸme yok, durumlarÄ± stabil. Ã‡ocuklarda bareti gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok duygulandÄ±k. Bu kazalarÄ± yaÅŸamamak nasip olsun. UmarÄ±m bu genÃ§ler bÃ¼tÃ¼n kazaya sebebiyet verecek olaylarÄ± Ã§Ã¶zerler, Ä°nÅŸallah daha iyi gelecekleri olur daha iyi meslekleri olur" diye konuÅŸtu.

"Ä°BRAHÄ°M Ã‡ELÄ°KTAÅž 1-2 GÃœNE YOÄžUN BAKIMDAN Ã‡IKACAK"Â

YaralÄ± madenci Ayhan AkgÃ¼l'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l, "Ã‡ocuklarÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sÃ¼rpriz Ã§ok olumlu, Ã§ok gurur verici. Ben bu Ã§iÃ§ekleri ve resimleri hastalarÄ±mÄ±za ileteceÄŸim. UyanÄ±rlarsa hastalarÄ±mÄ±za ellerimle vereceÄŸim bu resimleri. Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ'a oksijen verilmeye devam edilecek. 1-2 gÃ¼n iÃ§erisinde yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kÄ±p normal odaya alÄ±nacak. Bu bize bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼jde oldu. BÃ¶lgede ÅŸehitlerimizin aileleri var. Ailelere sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ±, onlara psikolojik, maddi, manevi destek verilmesini talep ediyorum" diye konuÅŸtu.