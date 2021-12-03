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İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek fiyatına zam geleceği iddialarıyla ilgili, "Bir şekliyle maliyetlerimizi kurtarmasa da süreci yürütebilecek durumdayız. Ancak tabii ki önümüzdeki yıl nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalacağız ki sübvanse etmeyi elbette düşünürüz ve yaparız bunu çekinmeyiz ama ne kadarını yapabiliriz, nasıl bir fiyat çıkabilir, inanın bunu tahmin etmek güç" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Aralık 2021 Cuma 15:57
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İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bir araya geldi. İmamoğlu ve Uijterlinde, Hollanda'dan gönderilen İstanbul Lalesi'nin sembolik dikimini yaptı.

İmamoğlu, lale dikimi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. 

Halk Ekmek fiyatlarına zam geleceği iddialarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Halk Ekmek, bizim için sorumluluk duygusu yüksek iştiraklerimizden bir tane. Burada özellikle, vatandaşın ihtiyacını çözme temelli bir bakışı var. O bakışla faaliyetlerine devam edecek. Şu anda, özellikle yıl içerisinde ve başında, özellikle zamdan önce mal tedarikinden ötürü, bir şekliyle maliyetlerimizi kurtarmasa da süreci yürütebilecek durumdayız. Ancak tabii ki önümüzdeki yıl nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalacağız ki sübvanse etmeyi elbette düşünürüz ve yaparız bunu çekinmeyiz ama ne kadarını yapabiliriz, nasıl bir fiyat çıkabilir, inanın bunu tahmin etmek güç. Niçin güç? Çünkü, öyle anlık ve günlük fiyat değişikliği yaşayan bir ülke durumuna düştük ki, maliyet çıkartılamıyor. Mesela, bir ihaleye çıkan kurumumuz, 'yaklaşık maliyet' diye tariflenen bir maliyeti taban alır. Ve onun belli bir oran yukarısında, aşağısında ihale rakamı oluşunca, siz o ihaleyi karşı tarafa verirsiniz, mal ya da hizmet alırsınız" dedi.

 "Şu anda yaklaşık maliyeti çıkartıyor arkadaşlar, ilana çıkıyoruz, ihalenin günü geldiğinde, artık o yaklaşık maliyetin hükmü kalmıyor" diyen İmamoğlu, "Yani bu kadar aslında kamunun özel sektörün zor iş yapabildiği, iş yürütebildiği bir dönemdeyiz. Ama bütün bunlara rağmen, vatandaşımızı koruyacak sübvansiyonu yaparız. Ekmeğin maliyetini en aza indirecek şekilde bütün tedbirlerimizi alırız. Vatandaşımızın yanında oluruz. Olmalıyız da. Yani zaten Halk Ekmek, aslında ne yazık ki ülkemizde yoksulluğun bir barometresi gibi oldu ya da bir tansiyonunu ölçen bir mekanizma gibi oldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBBaşkanHalk Ekmek
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