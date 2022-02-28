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İmamoğlu yeni metrobüs aracını test etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Şubat 2022 Pazartesi 15:42
İmamoğlu yeni metrobüs aracını test etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüslerin üretildiği Sakarya Arifiye'deki fabrikayı ziyaret etti. Fabrikayı ve üretim bantlarını gezen İmamoğlu, "Geçen yıl yaptığımız metrobüs-otobüs alımı ihalesiyle beraber, 100 aracımızı bu firma yapıyor. Burada, yapımı devam eden araçlarımızın ziyaretini yaptık. Çünkü, bir hafta içinde ilk 20 aracımız İstanbul'a gelecek. Toplamda 100 araç da nisan, mayıs ayları içerisinde tamamlanacak" dedi.

İmamoğlu, "Gelir gelmez adımlar atmıştık. Birinci adımımız; daha büyük kapasiteli bir alımdı. Ancak kredimiz onaylanmamıştı. Daha sonra kendi imkanlarımızla, taksitlendirme yaparak alım ihalesine çıktık. O şekilde 160 aracımızı aldık. 100 aracımız bu firmada, 60 aracımız başka firmada. Yapımları devam ediyor. Hepsi bu aylar içerisinde yine bizimle olacak" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu,  "İstanbul'da otobüs filosunun yenilenme meselesi önemli. Bu manada, halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen, -Yatırım İzleme Birimi diyelim- onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız. Bu, İstanbul'a bir hizmet. Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor. Daha güvenli yolculuk anlamına geliyor. Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluYeni MetrobüsTEST
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