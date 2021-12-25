İsfanbul Tema Park’tan 2022’de 1 milyon ziyaretçi hedefi

İSTANBUL - Pandemiye rağmen 2021’de 450 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyen İsfanbul Tema Park’ın Direktörü Tankut Tonger, 2022 yılında 1 milyon ziyaretçiye ulaşmayı ve 200 milyon liralık ciro hedeflerinin olduğunu söyledi.

Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park’ın Direktörü Tankut Tonger, İstanbul’da bir restoranda düzenlediği toplantıda 2021 yılını değerlendirerek 2022 hedeflerini paylaştı. Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında 450 bin misafir ağırladıklarını belirten Tonger, 2022 yılından da oldukça umutlu olduğunu dile getirdi.



2019 CİROSUNUN YÜZDE 80’İNİ YAKALADIK

Bu yıl birçok ilki yaşadıklarını aktaran Tonger, 2021 yılında, 2019 cirosunu yüzde 80 oranında yakalamayı başardıklarını 2022’de misafir sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir yıl dilediğini söyleyen Tonger, 2023’te parkı İstanbul’un sembollerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.



YILI 450 BİN ZİYARETÇİYLE KAPATIYORUZ

Yeni yıldan umutlu olduklarını ifade eden Tonger, “Faaliyetlerimize 10 Temmuz’da başladık. Ciddi talep patlaması oldu. Bu seneyi 450 bin ziyaretçiyle kapatacağız gibi duruyor. Bunun yarısını yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Özellikle çocuklu aileler pandemide uzun süre evde kapalı ortamda kaldıkları için açık havada eğlenmeyi tercih etti. Güzel geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yıl beklentilerimiz çok daha yüksek. Yeni yatırımlarla iyi bir 2022 yılı hedefliyoruz” dedi.

YENİ YILDA 1 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYACAĞIZ

18 Mart’ta sezonu açacaklarını söyleyen Tonger, “Yeni yıldan hedefimiz 2019 yılında olduğu gibi 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. İstanbul’a gelecek yabancı ziyaretçi sayısını göz önüne alırsak bunun yarısının yabancı ziyaretçi olmasını öngörüyoruz. 18 Mart 2022 itibariyle sezonu açıyoruz. Herkesin mutlu olacağı, içinde korku ve eğlenceyi bir arada bulunduran, keyif verecek yeniliklerimizle güzel bir sezon olacak, çalışmalara başladık” diye konuştu.

2023 HEDEFİ; UÇAN TİYARTOYU HAYATA GEÇİRMEK

Yeni projelerini de anlatan Tonger, “2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı kuruluşumuzun da 10’uncu yılını kutlayacağız. Hedefimiz 23 Nisan 2023’te Türkiye’nin ilk uçan tiyatrosunu (Flying Theater) İsfanbul Tema Park’ta hayata geçirmek. Uçan tiyatroda ziyaretçileri koltuklarına oturtacağız. Sonra bir filmin içerisinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin tüm doğal ve tarihi güzelliklerini uçarak gezme hissini yaşatacağız. Film yaklaşık 8-10 dakika sürecek. Projenin bize ciddi bir değer katacağını, misafirlerimizi mutlu edeceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektörden oyuncularla bu projeyi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



YABANCI ZİYARETÇİLERİMİZİN YÜZDE 65’İ KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN

Yabancı ziyaretçilerin yüzde 65’inin körfez ülkelerinden geldiğini belirten Tankut Tonger, “Bu seneye özgü ki devamının geleceğini düşünüyoruz. Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere Doğu Avrupa ve Avrupa’dan da ziyaretçi ağırladık, ağırlamaya devam edeceğiz. Bu yıl 250 bin olan yabancı ziyaretçi sayısını önümüzdeki yıl 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

2022’DE 200 MİLYON LİRALIK CİRO HEDEFİ

2022’de 2 milyon euroluk yatırım bütçeleri olduğunu söyleyen Tonger, “Yeni yatırımdan kastımız parkımızdaki oyuncak sayısını artırmak, parkurumuzu genişletmek ve çeşitlendirmektir. Bu kapsamda gerekli anlaşmaları yaptık. Pandemiyle ilgili özel bir durum yaşanmazsa 18 Mart 2022’de yeni oyuncaklarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. 200 milyon liranın üstünde bir ciro yapacağımızı öngörüyoruz. Bu bizi Avrupa’da orta ölçekli bir park seviyesine taşıyacak. Asıl hedefimiz de her 10 yabancı misafirden 1’ini mutlaka ağırlamak” diye konuştu.



BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatlarında küçük güncelleştirmeler olacağını aktaran Tonger, “2021’de yerli ziyaretçiler için 129 lira olan bilet fiyatları, yabancılar için 349 liraydı. Öğrenciler ise 80 liraya parkımıza giriş yapıyordu. Yerli misafirlerimiz için enflasyon düzeltmesi yapacağız. Yabancı misafirlerde de 40 dolar bandında fiyatlamamız olacak” ifadelerini kullandı.