İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatih Savaşan seçildi

İstanbul



Yeni yönetimine Türkiye ve İslam dünyasından akademisyenlerin seçildiği birliğin çok sayıda uluslararası üyesi bulunuyor.

AYBİR Genel Kurulunda AA muhabirine açıklama yapan Savaşan, İslam dünyasının ihyası için öncelikle ilmi, fikri ve entelektüel çabanın artırılması gerektiğini söyledi.

AYBİR’in 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğuna dikkati çeken Savaşan, "Uluslararası dernek statüsündeyiz. Bu, bize dünyanın her tarafından akademisyen ve yazarları kabul etme imkanı veriyor. Bu, aynı zamanda bize sorumluluk da veriyor." dedi.

İslam dünyasının sorunlarını tartışmak ve Türkiye gibi ülkelerin yükselen iddiasının altını doldurmak için fikri, ilmi ve entelektüel alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Savaşan, bu çabaların yerine getirilmesi amacıyla iletişim ağının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Savaşan, "AYBİR, düzenli olarak analiz ve raporlar yayımlayacak. Çalıştaylar, seminerler, genç akademisyenlere yönelik yaz/kış okulları düzenleyecek olan AYBİR, yıllık olarak sürdüreceği 'Akademisyenler ve Yazarlar Forumu' ve disiplinler arası yuvarlak masa toplantıları ile İslam dünyasının ana sorunlarını tartışacak ve daha iyi bir dünyanın inşası için öneriler geliştirecek." şeklinde konuştu.

"Akademisyen ve yazarlara büyük vazife düşüyor"

Sadece İslam ülkelerindeki değil Batı ülkelerindeki akademisyen ve yazarların da birikimini bir havuzda toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Savaşan, bu vizyonu genel kurul ile belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Savaşan, "Türkiye’nin iddiasının yükseldiği bir dönemde akademisyen ve yazarlara büyük vazife düşüyor çünkü Türkiye sadece bölgesel değil küresel iddiası olan bir ülke. Bu iddianın daha fazla dillendirilebilmesi ve yüklenen misyonun yerine getirilmesi ilmi, fikri ve entelektüel çaba ile olacak. AYBİR, bunu tesis etme çabası içinde olacak." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Savaşan, Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans, Kansas Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde doktora yaptı. Sakarya Üniversitesinde daha önce rektörlük de yapan Savaşan, aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev alıyor.