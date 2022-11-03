Ä°stanbul'a barajlarda doluluk oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ä°stanbul'da EylÃ¼l ve Ekim ayÄ±nda beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸmedi, megakenti besleyen 10 barajdaki su seviyesi yÃ¼zde 50'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°), 3 KasÄ±m itibarÄ±yla 10 barajdaki toplam su seviyesinin yÃ¼zde 40,02 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AlibeykÃ¶y BarajÄ±, doluluk oranlarÄ±nda en Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanan barajlardan oldu. GeÃ§tiÄŸimiz aylarda baraj sularÄ± ile kaplÄ± olan alanlarÄ±n bugÃ¼nlerde kuraklÄ±k nedeniyle bataklÄ±k haline dÃ¶nmesi, drone ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°SKÄ°'nin verilerine gÃ¶re AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nda su seviyesi yÃ¼zde 23,25, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yÃ¼zde 46,82, DarlÄ±k'ta 42,05, ElmalÄ±'da yÃ¼zde 43,75, Istrancalar'da yÃ¼zde 27,8, Kazandere'de 27,79, Ã–merli'de yÃ¼zde 43,17, PabuÃ§dere'de yÃ¼zde 4,47, SazlÄ±dere'de yÃ¼zde 44,17, Terkos'ta ise yÃ¼zde 43,5 oldu.Â

Ä°SKÄ°'DEN 21 MADDELÄ°K TASARRUF Ã‡AÄžRISIÂ

DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan Ä°SKÄ°'den Ã¶nemli bir uyarÄ± da geldi. Ä°SKÄ°, su kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin 21 maddelik bir metin paylaÅŸarak tasarruf Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Gereksiz harcanan su miktarÄ±nÄ±n en aza indirilmesi, akÄ±tan musluklarÄ±n tamir edilmesi, banyoda geÃ§irilen sÃ¼renin bir dakikaya indirilmesi gibi Ã¶nerilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi: "Ä°stanbul'da kÄ±sa vadede bir susuzluk problemi yaÅŸanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmemekle birlikte barajlarÄ±n doluluk oranÄ± ne olursa olsun, kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerinden korunabilmek adÄ±na su tasarrufunda bulunmak gerekiyor." Â

YAÄžIÅžLARIMIZDAN FAYDALANAMIYORUZÂ

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Deniz Demirhan, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n kuraklÄ±k haritalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "4 yÄ±llÄ±k haritaya bakarsak, ÅŸiddetli bir kuraklÄ±k olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± sadece ÅŸehirlerdeki barajlarda deÄŸil, kentin belli bÃ¶lgelerindeki su toplama haznelerinde barÄ±ndÄ±rarak da toplamamÄ±z gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlar, ÅŸu an beton arazilere ve asfalt yÃ¼zeylere geliyor, ardÄ±ndan akÄ±ÅŸa geÃ§ip atÄ±k su olarak denizlere karÄ±ÅŸÄ±yor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zdan faydalanamÄ±yoruz. Tek su toplama kaynaÄŸÄ±mÄ±z, barajlar olmamalÄ±" dedi. Â

KAR YAÄžIÅžI EGE HARÄ°Ã‡ TÃœM BÃ–LGELERDE AZALACAKÂ

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili de son tahminleri paylaÅŸan Demirhan, "Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tahminlerine gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸlar ortalama seviyede olabilir. Ancak La Nina ikliminin etkisi de yÃ¼ksek olacaktÄ±r. KasÄ±m ile ocak ayÄ± arasÄ±ndaki kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nda, Ege hariÃ§ tÃ¼m bÃ¶lgelerde azalma bekleniyor. Ã–ngÃ¶rÃ¼ler bu yÃ¶nde. Åžu anda kuraklÄ±k olan bÃ¶lgelerde, bu kÄ±ÅŸ da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n az olmasÄ± bekleniyor" diye konuÅŸtu.Â