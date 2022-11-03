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Ä°stanbul'a barajlarda doluluk oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ä°STANBUL'u besleyen barajlarda doluluk oranÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, Ä°SKÄ°'den tasarruf Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi. Toplam su seviyesinin yÃ¼zde 40,02 olduÄŸu barajlarÄ±n tek kaynak gÃ¶rÃ¼lmemesi gerektiÄŸini belirten Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi'nden (Ä°TÃœ) Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Deniz Demirhan, "YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, kentin belli bÃ¶lgelerindeki su toplama haznelerinde barÄ±ndÄ±rarak Â toplamamÄ±z gerekiyor" dedi. TÃ¼rkiye'nin ÅŸiddetli bir kuraklÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulayan Demirhan, Ege hariÃ§ tÃ¼m bÃ¶lgelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n azalacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 11:29
Ä°stanbul'a barajlarda doluluk oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Ä°stanbul'da EylÃ¼l ve Ekim ayÄ±nda beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸmedi, megakenti besleyen 10 barajdaki su seviyesi yÃ¼zde 50'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°), 3 KasÄ±m itibarÄ±yla 10 barajdaki toplam su seviyesinin yÃ¼zde 40,02 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AlibeykÃ¶y BarajÄ±, doluluk oranlarÄ±nda en Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanan barajlardan oldu. GeÃ§tiÄŸimiz aylarda baraj sularÄ± ile kaplÄ± olan alanlarÄ±n bugÃ¼nlerde kuraklÄ±k nedeniyle bataklÄ±k haline dÃ¶nmesi, drone ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°SKÄ°'nin verilerine gÃ¶re AlibeykÃ¶y BarajÄ±'nda su seviyesi yÃ¼zde 23,25, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yÃ¼zde 46,82, DarlÄ±k'ta 42,05, ElmalÄ±'da yÃ¼zde 43,75, Istrancalar'da yÃ¼zde 27,8, Kazandere'de 27,79, Ã–merli'de yÃ¼zde 43,17, PabuÃ§dere'de yÃ¼zde 4,47, SazlÄ±dere'de yÃ¼zde 44,17, Terkos'ta ise yÃ¼zde 43,5 oldu.Â 

Ä°SKÄ°'DEN 21 MADDELÄ°K TASARRUF Ã‡AÄžRISIÂ 

DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan Ä°SKÄ°'den Ã¶nemli bir uyarÄ± da geldi. Ä°SKÄ°, su kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin 21 maddelik bir metin paylaÅŸarak tasarruf Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Gereksiz harcanan su miktarÄ±nÄ±n en aza indirilmesi, akÄ±tan musluklarÄ±n tamir edilmesi, banyoda geÃ§irilen sÃ¼renin bir dakikaya indirilmesi gibi Ã¶nerilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi: "Ä°stanbul'da kÄ±sa vadede bir susuzluk problemi yaÅŸanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmemekle birlikte barajlarÄ±n doluluk oranÄ± ne olursa olsun, kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerinden korunabilmek adÄ±na su tasarrufunda bulunmak gerekiyor." Â 

YAÄžIÅžLARIMIZDAN FAYDALANAMIYORUZÂ 

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Deniz Demirhan, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n kuraklÄ±k haritalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "4 yÄ±llÄ±k haritaya bakarsak, ÅŸiddetli bir kuraklÄ±k olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± sadece ÅŸehirlerdeki barajlarda deÄŸil, kentin belli bÃ¶lgelerindeki su toplama haznelerinde barÄ±ndÄ±rarak da toplamamÄ±z gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlar, ÅŸu an beton arazilere ve asfalt yÃ¼zeylere geliyor, ardÄ±ndan akÄ±ÅŸa geÃ§ip atÄ±k su olarak denizlere karÄ±ÅŸÄ±yor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zdan faydalanamÄ±yoruz. Tek su toplama kaynaÄŸÄ±mÄ±z, barajlar olmamalÄ±" dedi. Â 

KAR YAÄžIÅžI EGE HARÄ°Ã‡ TÃœM BÃ–LGELERDE AZALACAKÂ 

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili de son tahminleri paylaÅŸan Demirhan, "Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tahminlerine gÃ¶re, aralÄ±k ayÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸlar ortalama seviyede olabilir. Ancak La Nina ikliminin etkisi de yÃ¼ksek olacaktÄ±r. KasÄ±m ile ocak ayÄ± arasÄ±ndaki kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nda, Ege hariÃ§ tÃ¼m bÃ¶lgelerde azalma bekleniyor. Ã–ngÃ¶rÃ¼ler bu yÃ¶nde. Åžu anda kuraklÄ±k olan bÃ¶lgelerde, bu kÄ±ÅŸ da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n az olmasÄ± bekleniyor" diye konuÅŸtu.Â 

DHA

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IstanbulBarajSuIÃ§me Suyu
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