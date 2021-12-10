Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,035.48
ALTIN
795.73
DOLAR
13.88
STERLİN
18.45
EURO
15.73
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda bastıran fırtına etkili oldu 

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Maltepe D-100 Karayolu'nda aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kadıköy'de ise motokuryeler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2021 Cuma 22:23
0 Okunma
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda bastıran fırtına etkili oldu 

İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah'tan ortamıza çakılmadı" dedi. 

Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe'deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu daha da arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmurRüzgarFırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık.
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık.
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti
İstanbul'un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor
İstanbul'un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans