Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...

İstanbul Barosu genel kurulu ertelendi

İSTANBUL Barosu'nun yeni başkanının seçileceği genel kurul, birinci oturumda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 22- 23 Ekim tarihlerine ertelendi. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:30
İstanbul Barosu genel kurulu ertelendi

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda 7 avukatlık grubundan 8 adayın yarışacağı birinci oturum, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22- 23 Ekim tarihlerine ertelendi. 

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurula, 56 bin üyeli İstanbul Barosu'ndan az sayıda katılım oldu. Gelen avukatlar tutanağa imza atarak, kongre merkezinden ayrıldı. 

İkinci oturumda yeterli çoğunluk sağlanırsa başkan adayları Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Hakan Çatak, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu Savaş İşleyen ve Avukat Mert-Er Karagülle, 22- 23 Ekim’de yarışacak. İstanbul Barosu'nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği Genel Kurul 22 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul BarosuBaroSeçimGenel Kurul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 2 otomobil alev alev yandı
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 2 otomobil alev alev yandı
Avcılar'da Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi inceleme kuyruğu
Avcılar'da Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi inceleme kuyruğu
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans