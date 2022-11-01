Ä°stanbul BoÄŸazÄ± iÃ§in 6 KasÄ±m tartÄ±ÅŸmasÄ±

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 6 KasÄ±m'da Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ± 00.00 ile 14.00 saatlerinde yalnÄ±zca endÃ¼striyel balÄ±k avlama gemilerine aÃ§ma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Â

Kararda, â€œÄ°stanbul BoÄŸazÄ±'ndaki deniz trafiÄŸine Ã§apariz verilmemesi amacÄ±yla, BÃ¶lge Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek seyir emniyeti ve deniz gÃ¼venliÄŸinin tesisine yÃ¶nelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapÄ±lmasÄ±, Ä°stanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin uyarÄ± ve tavsiyelerine eksiksiz uyulmasÄ±, bÃ¶lgeyi kullanan yerel trafik kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n konu hakkÄ±nda bilgilendirilmeleri kaydÄ±yla, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n tek sefere mahsus olmak Ã¼zere 6 KasÄ±m 2022 tarihinde 00.00 ila 14.00 saatleri arasÄ±nda ticari gemi geÃ§iÅŸ trafiÄŸine kapatÄ±lacak balÄ±k avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in balÄ±k avlama tekne-gemilerine aÃ§Ä±lmasÄ± talebi uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi.Â

EndÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±lar kararÄ±n hem vatandaÅŸÄ±n hem de kendilerinin menfaatine olduÄŸunu savunurken, amatÃ¶r balÄ±kÃ§Ä±lar ise duruma tepki gÃ¶sterdi. Â

SORUMLULUK TARIM VE ORMAN BAKANLIÄžI'NINDIRÂ

KararÄ±n bÃ¼rokratik aÃ§Ä±dan da yanlÄ±ÅŸ alÄ±nan bir karar olduÄŸunu ifade eden Â Ä°stanbul Ãœniversitesi Su Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak â€œBalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yÃ¶netimimizden TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sorumludur. Onun yetki alanÄ±nda ve su Ã¼rÃ¼nleri tebliÄŸiyle balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n hangi alanda avcÄ±lÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±, yÃ¶netmeliklerle belirlenir. Karar verilirken balÄ±k stoklarÄ±mÄ±zÄ±n durumlarÄ±na gÃ¶re karar verilmesi gerekiyor" dedi.Â

BALIK STOKLARINI OLUMSUZ ETKÄ°LEYECEKTÄ°RÂ

Prof. Dr. Karakulak, "Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, Marmara Denizi de dahil aslÄ±nda bir biyolojik koridordur. Bu biyolojik koridorda balÄ±klar gÃ¶Ã§ etmektedir. BalÄ±klar bu gÃ¶Ã§Ã¼ gerÃ§ekleÅŸtirirken Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda durarak kendi vÃ¼cutlarÄ±nÄ± farklÄ± ortama adapte etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Bu koridorlarda aÅŸÄ±rÄ± balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±lmasÄ±, endÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸun olmasÄ±. BalÄ±k stoklarÄ±nÄ± olumsuz etkileyecektir. Bu koridorun balÄ±klarÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in sÃ¼rekli aÃ§Ä±k olmasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu. Â

AÅžIRI AVCILIÄžIN YAPILMASINA YOL AÃ‡ACAKÂ

DÃ¶nem itibariyle palamut ve lÃ¼fer avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°stanbul Ãœniversitesi Su Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, â€œÄ°stanbul BoÄŸazÄ±'nda en Ã§ok bu iki tÃ¼rÃ¼n avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu olacak. Palamut azalmÄ±ÅŸ olabilir. Åžu an lÃ¼fer geÃ§iÅŸi daha fazla. BunlarÄ±n Ã¼zerinde av baskÄ±sÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla, iki tÃ¼r de son yÄ±llarda stoklarÄ± azalan tÃ¼rlerimiz. YapÄ±lan uygulama aÅŸÄ±rÄ± avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±lmasÄ±na yol aÃ§acak" ifadelerini kullandÄ±. Â

BALIKÃ‡ILIK KAYNAKLARIMIZ YÃœZDE 40 ORANINDA AZALDIÂ

Av miktarlarÄ±na bakÄ±larak hangi balÄ±klarÄ±n azalabildiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Prof. Dr. Karakulak, "Maalesef balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k kaynaklarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 40 oranÄ±nda azaldÄ±. Eskiden 500-600 bin ton olan denizlerde yapÄ±lan av miktarlarÄ±mÄ±z 328 bin tonlara dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu da stoklarÄ±mÄ±zÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bize gÃ¶stermekte" dedi. Â

MÃ¼silaj Bilim ve Teknik Kurulu'ndaki bilim kurulu raporundan da sÃ¶z eden Karakulak, "Bu raporda da aslÄ±nda Ä°stanbul ve Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda mutlaka av baskÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± Marmara Denizi'nde balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerilmekte" hatÄ±rlatmasÄ±nda bulundu.Â

BALIKÃ‡ILARIN DA HALKIN DA MENFAATÄ°NE Â

KararÄ± deÄŸerlendiren 40 yÄ±ldÄ±r balÄ±kÃ§Ä± Zati Ä°ritaÅŸ, "Ã‡ok gÃ¼zel bolluk var bu sene. Bu sene hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi kadar palamut var. Biraz satÄ±cÄ±lardan ÅŸikayetÃ§iyiz. Bu karar muhakkak ki bizim yararÄ±mÄ±za Ã§Ã¼nkÃ¼ balÄ±k geÃ§iÅŸleri kÄ±sa bir dÃ¶nemde oluyor. Bu dÃ¶nemde, ne kadar balÄ±k avlanÄ±rsa balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n da halkÄ±mÄ±zÄ±n da menfaatinedir. Gemi trafiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum. Gemi trafiÄŸi Ã§ok fazlalaÅŸtÄ±. Bu yÃ¶nden mÃ¼samaha gÃ¶sterirlerse iyi olur. Muhakkak fiyatlarÄ± da etkiliyor. BalÄ±k bol olduÄŸu iÃ§in fiyatlar bÃ¶yle, bol olmasa herkes yiyemez" diye konuÅŸtu. Â

YILLARDIR Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z BÄ°R ÅžEYDÄ° Â

20 yÄ±ldÄ±r profesyonel olarak balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapan Mehmet Emin Torlak da, â€œBoÄŸaz'Ä±n belirli gÃ¼nlerde kapanmasÄ± balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yÄ±llardan beri istediÄŸi bir ÅŸeydi. BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n geliri artacak ama o gÃ¼n hava nasÄ±l olacak, o gÃ¼n serbest diye de Ã§ok balÄ±k tutulacak diye bir ÅŸey yok. Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ± bÃ¼tÃ¼n olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, endÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n avlandÄ±ÄŸÄ± yer aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yÃ¼zde 5'i 6'sÄ±. KireÃ§burnu, SarÄ±yer, Beykoz'da avlanabiliyoruz. DiÄŸer kalan yerlerde avlanamÄ±yoruz. Serbest olduÄŸunda da boÄŸazÄ±n her tarafÄ±nda avlanamayÄ±z. Devletin bÃ¶yle bir imkan vermesi, belirli gÃ¼nlerde ek gelir olup iÅŸimize yarayabilir" dedi.Â

AMATÃ–R BALIKÃ‡ILAR KENDÄ° KOVASINI DOLDURMA PEÅžÄ°NDEÂ

Torlak, amatÃ¶r balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n karara karÅŸÄ± tepkisine iliÅŸkin, â€œAmatÃ¶r balÄ±kÃ§Ä±lar kendi kovasÄ±nÄ± doldurma peÅŸinde. EndÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±lar Ã¶yle deÄŸil. EndÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n yanÄ±nda binler Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, tedarik zincirleri var. Bu tutulan balÄ±klar, TÃ¼rkiye'nin her tarafÄ±na hatta yurt dÄ±ÅŸÄ±na bile ihraÃ§ ediliyor. Sadece oradaki insan kovasÄ±nÄ± dolduracaÄŸÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Â 4 mevsim endÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k olmaz. EylÃ¼l, ekim, kasÄ±m maksimum aralÄ±k ayÄ±nda olur. Geriye kalan bÃ¶lÃ¼mde boÄŸazda balÄ±k olmaz. Yatak balÄ±ÄŸÄ± olur onda da endÃ¼striyel balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n iÅŸi olmaz. Sportif anlamda Ã§alÄ±ÅŸanlar tutabiliyor. Bizim iÃ§in 3 aylÄ±k bir zaman var bunun da belirli gÃ¼nlerde aÃ§Ä±lmasÄ± gÃ¼zel bir ÅŸey. Kimsenin bu iÅŸten bir zararÄ± olmaz" ifadelerini kullandÄ±. Â

TÄ°CARÄ° GEMÄ°LERDEN DOLAYI Ä°NSANLAR RAHAT AVLANAMIYORÂ

YaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r balÄ±kÃ§Ä± olan Adil Åžahin de, â€œÃ‡ok olumlu bir karar. BalÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶Ã§ mevsimi. Ticari gemilerden dolayÄ± insanlar rahat avlanamÄ±yorlar. AvlarÄ±nÄ± istedikleri gibi kurup kaldÄ±ramÄ±yorlar. DolayÄ±sÄ±yla balÄ±k geÃ§ip gidiyor. Bunu mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca deÄŸerlendirmek gerekiyor. Olumlu bir karar. Ne kadar Ã§ok balÄ±k tutarsak fiyatlar da o kadar ucuzlayacak. Bu da halka etki edecek. Halk ucuz balÄ±k yiyecek. Ticari gemiler rotalarÄ±ndan hiÃ§ ÅŸaÅŸmÄ±yor. Tekneler Ã¶nlerine denk geldiÄŸi zaman kaÃ§mÄ±yorlar. Hep sen kendini korumak zorundasÄ±n, tehlike altÄ±ndasÄ±n. Hep balÄ±kÃ§Ä± kendini kollamak zorunda" diye konuÅŸtu. Â

Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° SENE BOÄžAZA BALIK GÄ°RMEYECEKÂ

AmatÃ¶r olarak hem boÄŸaz kesiminde hem de UnkapanÄ±'nda balÄ±k tutanlar ise kararÄ±n kendileri iÃ§in de olumsuz olduÄŸunu sÃ¶yledi. Â

Saat 8'den beri balÄ±k iÃ§in oltasÄ±nÄ± atÄ±p bekleyen Osman YaÄŸmur, "Ã‡ok kÄ±yÄ±ya gelip, balÄ±k yuvalarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tÄ±yorlar. Biz de balÄ±k yakalayamayÄ±z. Bizim iÃ§in kÃ¶tÃ¼ olur. Onlar silip sÃ¼pÃ¼recekler. BalÄ±klarÄ±n yuvalarÄ±nÄ± yÄ±kacaklar" ifadelerini kullandÄ±.Â

YaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±ldÄ±r her hafta sonu balÄ±k tutmaya gelen Mehmet Ã‡olak, "Bu zamanda palamutla Ã§inekop Ã§ok geliyor. KÄ±yÄ±daki balÄ±klarÄ± trollcÃ¼ler toplayacak. Yavrusundan tutun her ÅŸeyine kadar alacaklar. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene boÄŸazÄ±mÄ±za balÄ±k girmeyecek. Bu felaket. Bunun Ã¶nlemi olmasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu. Â Halil Ã–zdoÄŸan, â€œBen Ã¶zellikle izmarit iÃ§in bekliyorum. HavalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla balÄ±k azaldÄ±. OnlarÄ±n yakaladÄ±ÄŸÄ± balÄ±klar daha deÄŸiÅŸik. Avlanma ÅŸekilleri de deÄŸiÅŸik. Ben pek etkileyeceÄŸini sanmÄ±yorum. BalÄ±k bitmez, bol" dedi. Â