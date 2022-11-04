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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda "av gÃ¼nÃ¼" iptal edildi

Ä°STANBUL BoÄŸazÄ±'nÄ±n 6 KasÄ±m'da gemi trafiÄŸine kapatÄ±lÄ±p 14 saatliÄŸine endÃ¼striyel balÄ±k avlama gemilerine aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± iptal edildi. Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "6 KasÄ±m 2022 tarihinde Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda uluslararasÄ± gemi trafiÄŸi rutin olarak devam edecektir" denildi.

04 KasÄ±m 2022 Cuma 11:17
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda "av gÃ¼nÃ¼" iptal edildi

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 6 KasÄ±m'da Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n ticari gemi geÃ§iÅŸ trafiÄŸine kapatarak endÃ¼striyel balÄ±k avlama gemilerine aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Karar tartÄ±ÅŸmalarÄ± da beraberinde getirmiÅŸti. DHA'ya konuÅŸan Ä°stanbul Ãœniversitesi Su Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak kararÄ± eleÅŸtirerek, "Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, Marmara Denizi de dahil aslÄ±nda bir biyolojik koridordur. BalÄ±k stoklarÄ±nÄ± olumsuz etkileyecektir. YapÄ±lan uygulama aÅŸÄ±rÄ± avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±lmasÄ±na yol aÃ§acak" demiÅŸti. DHA'nÄ±n gÃ¼ndeme getirdiÄŸi tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yeni bir aÃ§Ä±klama yaparak kararÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "6 KasÄ±m 2022 tarihinde Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda uluslararasÄ± gemi trafiÄŸi rutin olarak devam edecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±DenizBalÄ±kAvAv GÃ¼nÃ¼
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