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İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası

İSTANBUL Boğazı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan gemi  Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarıldı.

11 Kasım 2022 Cuma 09:37
İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası

Mısır'dan hareket eden 228 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi saat 03.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Romanya'ya gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yaklaştığı sırada gemide makine arızası meydana geldi. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısına hemen karşılık veren ekipler Kurtarma 11 ve Nazımtur römorkörünü olay yerine yönlendirdi.  Kısa sürede arızalı gemiye ulaşan ekipler yük gemisini sürüklenmesine karşı önlem aldı. Arızalı gemi daha sonra römorkörler yardımıyla Türkeli'de güvenli bölgeye demirletildi. 

Yaşanan gemi arızasında Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesiyle İstanbul Boğazı'ndan herhangi bir  olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBoğazDenizGemiArıza
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