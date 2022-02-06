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İstanbul'da 1'i kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapan biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlere girerken ve kaçarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 10:23
İstanbul'da 1'i kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin bazı evlere girerken ve çıkarken görüntülendiğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Okay K.(20), Suna A.(23), Garip K.(24), Azat A.(20) azılı suçlu oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık suçlamasıyla daha önce onlarca kez yakalandığı ve haklarında yakalama kararları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden binlerce lira değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Son Güncelleme: 06.02.2022 10:25
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