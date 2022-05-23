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İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan operasyonlarda, 10 bin 220 adet sikke ile 2 bin 47 adet obje olmak üzere, 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri kaçak define kazılarıyla buldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:04
İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik'te çok sayıda adrese baskın yapıldı. 

Kaçak define kazılarında bulunduğu tespit edilen, Helenistik, geç Roma, erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10 bin 220 adet sikke ile Roma imparatorluğu, Hellenistik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 47 adet obje ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 12 bin 267 adet eser incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ŞubeTarihi Eser
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